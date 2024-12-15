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07:27, 15 декабря 2024Мир

Бывший генсек ОДКБ рассказал о возможности прекращения украинского конфликта в 2013 году

Бывший генсек ОДКБ Бордюжа: Янукович мог предотвратить конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Предпосылки к началу специальной военной операции (СВО) были уже в 2013 году, однако возможность избежать военного развития ситуации тогда еще была. Об этом ТАСС заявил Николай Бордюжа, который занимал пост генсека ОДКБ с 2003 года по 2016-й.

По его словам, занимавший на тот момент пост президента Украины Виктор Янукович мог предотвратить конфликт, применив силу. «Если бы Янукович повел себя правильно, и, может быть, где-то применил силу и предотвратил этот "майдан", то возможно, Украина развивалась вне кризиса», — заявил он.

По его мнению, признаки того, что ситуация может привести к специальной военной операции, уже обозначались на тот момент.

Ранее Бордюжа заявил, что члены объединения осознавали, что Запад пагубно влияет на Украину, превращая страну в анти-Россию. По его словам, в организации не думали, что дело дойдет до специальной военной операции, но видели, как Украину настраивали против РФ, а население страны воспитывали в духе ненависти к россиянам и ко всему русскому. Бордюжа подчеркнул, что в ОДКБ были сильно обеспокоены этим.

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