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08:19, 15 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла сумму вознаграждения исполнителю подрыва внедорожника в Донецке

УФСБ ДНР: спецслужбы Украины обещали $10 тыс. за подрыв внедорожника в Донецке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) Донецкой народной республики (ДНР) раскрыло сумму вознаграждения исполнителю подрыва внедорожника в Донецке. По его информации, украинские спецслужбы пообещали за это десять тысяч долларов, передает РИА Новости.

Эти сведения сообщил сам подозреваемый в ходе допроса. «За совершение указанного преступления ему пообещали заплатить вознаграждение в размере десяти тысяч долларов США», — уточнили в ведомстве.

Ранее ФСБ обвинило спецслужбы Украины в организации подрыва внедорожника в Донецке. Исполнитель признался, что действовал по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Взрыв белого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado произошел в центре Донецка утром в понедельник, 9 декабря. В результате взрыва один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Жертвой подрыва оказался бывший начальник Еленовской колонии Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Евсюков. Вторая пострадавшая — его супруга, сотрудница МВД. Она в сознании, но потеряла ногу и находится в тяжелом состоянии.

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