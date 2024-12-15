ФСБ раскрыла сумму вознаграждения исполнителю подрыва внедорожника в Донецке

УФСБ ДНР: спецслужбы Украины обещали $10 тыс. за подрыв внедорожника в Донецке

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) Донецкой народной республики (ДНР) раскрыло сумму вознаграждения исполнителю подрыва внедорожника в Донецке. По его информации, украинские спецслужбы пообещали за это десять тысяч долларов, передает РИА Новости.

Эти сведения сообщил сам подозреваемый в ходе допроса. «За совершение указанного преступления ему пообещали заплатить вознаграждение в размере десяти тысяч долларов США», — уточнили в ведомстве.

Ранее ФСБ обвинило спецслужбы Украины в организации подрыва внедорожника в Донецке. Исполнитель признался, что действовал по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Взрыв белого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado произошел в центре Донецка утром в понедельник, 9 декабря. В результате взрыва один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Жертвой подрыва оказался бывший начальник Еленовской колонии Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Евсюков. Вторая пострадавшая — его супруга, сотрудница МВД. Она в сознании, но потеряла ногу и находится в тяжелом состоянии.

