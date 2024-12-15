Израиль закрыл посольство в Ирландии

МИД Израиля закрыл посольство в Ирландии из-за антиизраильской политики страны

Министерство иностранных дел Израиля закрыло посольство в Ирландии. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что это решение стало итогом «крайне антиизраильской политики ирландского правительства». Также он отметил, что Дублин «перешел все красные линии в своих отношениях с Израилем». «Действия и антисемитская риторика, используемые Ирландией против Израиля, коренятся в делегитимации и демонизации еврейского государства, а также в двойных стандартах», — подчеркнул Саар.

Гидеон Саар заметил, что Таль-Авив «скорректирует сеть своих дипломатических миссий», чтобы взаимодействовать со странами, в которых нет израильских посольств.

Решение было принято на фоне обещаний властей Ирландии обратиться в Международный суд ООН в Гааге с просьбой расширить определение геноцида. В конце 2023 года в ЮАР заявили, что действия Израиля в Секторе Газа «носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением».

В мае власти Ирландии вместе с Испанией и Норвегией признали независимость Палестины. Тогда Израиль отозвал своего посла из Дублина.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна стремится к миру со всеми соседями и хотела бы видеть среди них «свободный Иран». По его словам, Иран будет свободным «раньше, чем многие думают».