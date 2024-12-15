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15:45, 15 декабря 2024Бывший СССР

Производитель водки перевел ВСУ 1,3 миллиарда рублей за счет бизнеса в России

Владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел ВСУ 1,3 миллиарда рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Soeren Stache / ZB / Globallookpress.com

Владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел Вооруженным силам Украины (ВСУ) 1,3 миллиарда рублей за счет бизнеса в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«Этим летом в отношении номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей за счет полученной от экономической деятельности на территории Российской Федерации прибыли», — заявил собеседник агентства.

Известно, что среди производимой холдингом продукции числилась водка под брендами «Хортиця», «Мороша» и «Первак».

В июле Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России передала в доход государства имущество компаний, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits, украинским олигархом Евгением Черняком (внесен в список экстремистов и террористов). Черняк был заочно арестован в России в августе 2023 года по делу о финансировании терроризма.

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