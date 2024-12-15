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20:00, 15 декабря 2024Мир

Россия объявила об эвакуации части персонала загранпредставительств в Дамаске

МИД РФ объявил об эвакуации части персонала загранпредставительств в Дамаске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Россия эвакуировала часть персонала заграничного представительств в Дамаске. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщается на сайте департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

Несмотря на это, указал ДСКЦ, работа российского посольства в сирийской столице продолжается.

Уточняется, что специальный борт воздушно-космических сил (ВКС) Минобороны России забрал россиян с авиабазы Хмеймим и доставил в московский аэропорт Чкаловский. На борту были также сотрудники дипмиссий Белоруссии, Северной Кореи и Абхазии.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж впервые за 12 лет после разрыва дипломатических отношений отправит в Дамаск четырех дипломатов. Они могут туда отправиться уже 17 декабря.

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