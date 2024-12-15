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10:33, 15 декабря 2024Спорт

Российский биатлонист-призер ОИ рассказал об изменениях в жизни после свадьбы

Биатлонист Халили заявил, что после свадьбы начал больше думать о будущем
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Карим Халили

Карим Халили. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бронзовый призер олимпийских игр по биатлону Карим Халили рассказал «Матч ТВ» о том, как его жизнь изменилась после свадьбы.

«Мне кажется, что больше уже в каких‑то моментах начинаешь думать не только о себе, но и о своем близком человеке, о будущем, о своей семье», — заявил Халили. Спортсмен добавил, что из-за постоянных тренировок и соревнований у них с супругой не так много повседневной домашней жизни.

26-летний Халили женат на биатлонистке Анастасии Гореевой. Свадьба прошла в августе этого года.

Помимо бронзы Олимпиады в эстафете, в активе Халили третье место чемпионата мира в этой же дисциплине. Он также является трехкратным призером первенства Европы.

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