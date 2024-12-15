Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Гавр
0:3
Завершен
Страсбург
Франция — Лига 1|15-й тур
Манчестер Сити
1:2
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|16-й тур
Реал Сосьедад
0:0
Завершен
Лас-Пальмас
Испания — Примера|17-й тур
ПСЖ
2:1
2-й тайм
live
Лион
Франция — Лига 1|15-й тур
Барселона
0:1
2-й тайм
live
Леганес
Испания — Примера|17-й тур
Сент-Луис Блюз
Сегодня
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Сегодня
02:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ — регулярный чемпионат
22:50, 15 декабря 2024Спорт

Сборная России по плаванию заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира

Сборная России заняла второе место в медальном зачете ЧМ на короткой воде
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: worldaquatics.com

Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Об этом сообщается на сайте World Aquatics.

Лидерами медального зачета стали американские пловцы, которые завоевали 39 медалей (18-13-8). Третье место осталось за сборной Канады, в активе которой 4 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Российские пловцы, выступавшие на турнире в Будапеште в нейтральном статусе, завоевали десять медалей — шесть золотых и четыре серебряных. Самым титулованным оказался 18-летний Мирон Лифинцев, ставший пятикратным чемпионом мира.

Три золотые медали сборная России завоевала в эстафетах (смешанных эстафетах 4 по 100 и 4 по 50 метров комплексом, а также мужской комбинированной эстафете 4 по 100 метров). Лифинцев завоевал два личных золота на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Еще одну медаль высшей пробы принес Илья Бородин на дистанции 400 метров комплексом.

Кирилл Пригода принес команде три серебра на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом. Также второе место заняла Евгения Чикунова на дистанции 200 метров брассом.

World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. В плавании были сняты ограничения по количеству спортсменов в индивидуальных дисциплинах, и было разрешено участие в командных эстафетах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В команде Трампа заявили о готовности рассмотреть одну инициативу по Украине

      Раскрыта опасность цунами для международной торговли

      В США сообщили о планах Apple выпустить складные и более тонкие iPhone

      В Турции рассказали об отказе Асада от переговоров

      Австралийский теннисист резко высказался о матче с пойманным на допинге Синнером

      В Турции заявили о нежелании тратить десятки лет на кипрскую проблему

      В России выбрали культурную столицу 2026 года

      Советник рассказал о контактах Трампа с противниками США

      В Польше раскрыли подробности санкций ЕС за «гибридные действия» России

      В Германии высказались о прямом столкновении с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше