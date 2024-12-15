Сборная России по плаванию заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира

Сборная России заняла второе место в медальном зачете ЧМ на короткой воде

Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Об этом сообщается на сайте World Aquatics.

Лидерами медального зачета стали американские пловцы, которые завоевали 39 медалей (18-13-8). Третье место осталось за сборной Канады, в активе которой 4 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Российские пловцы, выступавшие на турнире в Будапеште в нейтральном статусе, завоевали десять медалей — шесть золотых и четыре серебряных. Самым титулованным оказался 18-летний Мирон Лифинцев, ставший пятикратным чемпионом мира.

Три золотые медали сборная России завоевала в эстафетах (смешанных эстафетах 4 по 100 и 4 по 50 метров комплексом, а также мужской комбинированной эстафете 4 по 100 метров). Лифинцев завоевал два личных золота на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Еще одну медаль высшей пробы принес Илья Бородин на дистанции 400 метров комплексом.

Кирилл Пригода принес команде три серебра на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом. Также второе место заняла Евгения Чикунова на дистанции 200 метров брассом.

World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. В плавании были сняты ограничения по количеству спортсменов в индивидуальных дисциплинах, и было разрешено участие в командных эстафетах.

