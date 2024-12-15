Сборная России с рекордом выиграла на чемпионате мира по плаванию

Сборная России с рекордом выиграла эстафету на чемпионате мира по плаванию

Мужская сборная России с мировым рекордом выиграла на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев стали лучшими в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Они преодолели дистанцию за 3 минуты 18,68 секунды.

Ранее россияне завоевали пять золотых медалей на ЧМ, который проходит в Будапеште. Сборная стала лучшей в смешанных эстафетах 4 по 100 и 4 по 50 комплексом. Мирон Лифинцев завоевал два личных золота на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Еще одну медаль высшей пробы принес Илья Бородин (400 метров комплексом).

World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. В плавании были сняты ограничения по количеству спортсменов в индивидуальных дисциплинах, и было разрешено участие в командных эстафетах.