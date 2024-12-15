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16:32, 15 декабря 2024Спорт

Сборная «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала

Сборная «Россия 25» победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сборная «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала, проходящего в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче российские хоккеисты победили сборную Казахстана. Игра завершилась со счетом 3:1, в составе победителей отличились Максим Сорокин, Василий Глотов и Илья Сафонов. У гостей гол на счету Андрея Буяльского.

Россияне набрали шесть очков в трех матчах и обеспечили себе титул. Казахстан с нулем очков стал четвертым, а второе место разыграют Белоруссия и сборная мира КХЛ, которые встретятся позднее в воскресенье, 15 декабря.

Команда «Россия 25» была создана в сентябре 2022 года. «В ней будут представлены молодые игроки с перспективой стать лицами нашего хоккея», — говорил о сборной глава ФХР Владислав Третьяк.

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