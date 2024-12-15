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13:34, 15 декабря 2024Экономика

Сербии предрекли проблемы из-за санкций США против контролируемой «Газпромом» компании

Breitbart: в случае санкций США против NIS Вучич окажется перед страшной угрозой
Дмитрий Воронин

Фото: noomcpk / Shutterstock / Fotodom  

Президенту Сербии Александру Вучичу предрекли «одну из страшнейших угроз» за годы его правления из-за возможных проблем с поставками на фоне анонсированных санкций США против контролируемой «Газпромом» крупнейшей энергокомпании на Балканах — NIS. О ситуации пишет издание Breitbart.

Указанная компания занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Ее крупным акционером является правительство Сербии, но с учетом долей «Газпрома» и «Газпром нефти» более половины NIS принадлежит россиянам.

«Сербия практически полностью зависит от российского газа, который получает по газопроводам через соседние государства», — напомнили американские журналисты, указав, что Вучич пообещал начать переговоры, чтобы повлиять на решение Белого дома.

Ранее он заявил, что «США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности», указав, что речь идет об «одной из самых тяжелых новостей за последние несколько лет». Одним из возможных решений Вучич, как писали сербские СМИ, называл снижение доли российской собственности в NIS ниже 50 процентов.

В начале декабря стало известно, что Сербия попросила Россию увеличить поставки газа в течение предстоящей зимы. Как указывал вице-премьер республики Александр Вулин, закупки уже увеличены, а позднее стороны планируют заключить новое соглашение.

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