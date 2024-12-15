Трамп пообещал добиться отмены перехода на летнее время

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал добиваться отмены перехода на летнее время. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, республиканцы приложат для этого все усилия. «Летнее время неудобно и очень дорого обходится нашей стране», — подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп объявил о новом назначении в своем кабинете. Спецпосланником по особым миссиям станет Ричард Гренелл. Политик уточнил, что последний будет курировать работу в самых «горячих точках». Среди таких избранный лидер назвал Венесуэлу и КНДР.
До этого Трамп заявил о намерении назначить главу социальной сети Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета по разведке при президенте. Он выразил уверенность в том, что Нуньес будет успешно справляться с поставленными перед ним задачами.