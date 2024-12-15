Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:49, 15 декабря 2024Мир

Трамп пообещал добиться отмены перехода на летнее время

Трамп: республиканцы добьются отмены перехода на летнее время
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал добиваться отмены перехода на летнее время. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, республиканцы приложат для этого все усилия. «Летнее время неудобно и очень дорого обходится нашей стране», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп объявил о новом назначении в своем кабинете. Спецпосланником по особым миссиям станет Ричард Гренелл. Политик уточнил, что последний будет курировать работу в самых «горячих точках». Среди таких избранный лидер назвал Венесуэлу и КНДР.

До этого Трамп заявил о намерении назначить главу социальной сети Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета по разведке при президенте. Он выразил уверенность в том, что Нуньес будет успешно справляться с поставленными перед ним задачами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский самолет сбили под Херсоном. Киев признал, что пилот тактической авиации применял иностранные вооружения

      Бывший генсек ОДКБ рассказал о возможности прекращения украинского конфликта в 2013 году

      В Минобороны отчитались об уничтожении 15 беспилотников за ночь над российскими регионами

      Российский регион за день атаковали 37 украинских дронов

      На Западе сыронизировали над Зеленским после его слов о Сирии

      Рогов заявил о поднятии российского флага в двух селах южнее Курахова

      Юрист объяснил просьбу мошенников предоставить номер СНИЛС

      Житель ДНР рассказал о бросавших гранаты в подвалы жилых домов бойцах ВСУ

      Трамп пообещал добиться отмены перехода на летнее время

      Курды заявили об активизации «Исламского государства» на северо-востоке Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше