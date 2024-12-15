В городах Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией

В четырех финских города состоялись митинги в поддержку открытия границ с РФ

В Хельсинки, Тампере, Лаппеенранте и Лахти состоялись митинги в поддержку открытия границ с Россией. Об этом сообщил организатор акции — русскоязычное «Александровское общество» (Aleksanterinlitto).

Протестующие потребовали пересмотреть решения Государственного Совета о закрытии восточной границы и возобновить работу пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией. Как уточняет корреспондент ТАСС, на акцию в Хельсинки вышли около ста человек, которые скандировали: «Люди важнее удобрений! Откройте границу!».

По сведениям организаторов, в Лаппеенранте митинг посетили 40 человек, а в Тампере — 27. Отмечается, что все митинги согласованы с полицией Финляндии.

В октябре этого года стало известно, что Финляндия объявила о полном прекращении работы двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Речь идет о закрытии пунктов в Париккале и Инари.