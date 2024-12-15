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19:54, 15 декабря 2024Спорт

В Венгрии оценили участие российских пловцов в чемпионате мира

Венгерский министр Сийярто об участии российских пловцов в ЧМ: спорт — это мир
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Gray / Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) оценил участие российских пловцов в чемпионате мира на короткой воде.

Сийярто заявил, что Пьер де Кубертен был прав, говоря о том, что спорт — это мир. «112 лет спустя появилась идеальная иллюстрация этих слов», — написал он под фото российских и американских пловцов на одном пьедестале во время награждения на ЧМ.

Россияне завоевали пять золотых медалей на турнире, который проходит в Будапеште. Сборная стала лучшей в смешанных эстафетах 4 по 100 и 4 по 50 комплексом. Мирон Лифинцев завоевал два личных золота на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Еще одну медаль высшей пробы принес Илья Бородин (400 метров комплексом).

World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. В плавании были сняты ограничения по количеству спортсменов в индивидуальных дисциплинах, и было разрешено участие в командных эстафетах.

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