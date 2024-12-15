Рассекречены документы о запуске станции на Венеру

«Роскосмос» рассекретил документы о запуске станций на Венеру в декабре 1984-го

Ракета-носитель с автоматической межпланетной станцией «Вега-1» во время старта.. Фото: ИТАР-ТАСС / Архив

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы к 40-летию запуска автоматических межпланетных станций «Вега». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Рассекреченные документы касаются ракеты-носителя «Протон-К» со станциями «Вега-1» и «Вега-2», которые были запущены в декабре 1984 года. В материалах описываются основные положения относительно космических аппаратов, перечень технических задач, методика испытаний, а также решение о прекращении работ.

В том числе из документов стало известно, что продолжительность перелета от Земли к Венере для станции «Вега-1» составила 178 суток, а для «Веги-2» — 176 суток. Также впервые в практике мировой космонавтики в качестве исследовательского средства использовали аэростатный зонд.

«Проект "Вега" стал триумфом отечественной науки и международного сотрудничества в космических исследованиях», — отметили в госкорпорации. Тогда советским ученым удалось достичь множество научных и технических прорывов. Последний сеанс с «Вегой-1» был проведен 30 января 1987 года, «Вегой-2» — 24 марта 1987 года.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий «Роскосмосу» выпускать облигации, в том числе необеспеченные. Решения по поводу облигаций будет принимать наблюдательный совет госкорпорации.