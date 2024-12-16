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18:47, 16 декабря 2024Ценности

41-летняя Ксения Бородина показала внешность без макияжа и раскрыла секрет красоты

41-летняя телеведущая Ксения Бородина показала внешность без макияжа
Екатерина Ештокина
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина показала внешность без макияжа и раскрыла секрет красоты. Фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость запечатлела себя, когда лежала на медицинской кушетке с оголенной областью декольте. При этом на снимке видно, что звезда отказалась от косметики, демонстрируя натуральную внешность без изъянов.

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Бородина рассказала, что дважды в месяц посещает косметолога и делает чистку лица. «Всегда это аппарат HydraFacial, потом Heleo на лицо 15 минут, потом маска Margys и легкий крем», — уточнила она.

Ранее помолвочное кольцо Бородиной за миллионы рублей вызвало споры в сети. Телеведущая показала украшение с крупным желтым бриллиантом.

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