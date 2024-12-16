Бородина похвасталась интерьером своего дома

Телеведущая Ксения Бородина показала интерьер спальни и ванной в своем доме

Телеведущая и блогер Ксения Бородина похвасталась интерьером своего загородного дома. Фотографии она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость призналась, что часто получает комплименты по поводу дизайна жилья. При этом во время разработки будущего интерьера Бородина не гналась за модными тенденциями. «Секрет прост — сделать в стиле отеля, дорогой и красивый. И тогда это будет долго актуально», — рассказала телеведущая.

Ванная комната блогера отделана светлым мрамором, на стене висит панно с подсветкой. На ванне с фурнитурой золотого цвета стоят свеча в подсвечнике, ваза, статуэтка в виде ладоней и корзина. Спальня Бородиной, которая отделена от ванной серой дверью, тоже выполнена в светлых тонах. Напротив кровати стоит золотистый столик и зеркало.

Ранее телеведущая показала будущий интерьер детской спальни в новой квартире в Москве. Помещение оформлено в пастельно-розовых оттенках. В комнате есть рабочее место, кровать, туалетный столик, на одной стене висит телевизор, а на противоположной — постеры в рамках.