Премьер Спаич: Черногория направит инструкторов для миссии НАТО по обучению ВСУ

Черногория планирует направить не менее двух инструкторов для участия в миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU). Об этом рассказал премьер-министр республики Милойко Спаич по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет издание Pobjeda.

Как отмечается, Черногория получила приглашение для участия в миссии в октябре 2025 года. Официально этот вопрос пока не выносился на обсуждение Совбеза страны. Как сообщает газета, Спаич анонсировал «участие и привлечение большего количества людей для этой миссии».

Летом на саммите альянса в Вашингтоне было принято решение создать программу НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU). Она координирует и обеспечивает планирование и логистическую поддержку для Украины.

Ранее стало известно, что одним из спорных вопросов для Польши касательно окончания конфликта на Украине является проект «миротворческой миссии» по отправке солдат из Европы на территорию страны. В свою очередь, кандидат в президенты Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Менцен заявил, что польские солдаты не будут участвовать в «войне за Крым и Донбасс». Он подчеркнул, что польская армия должна быть сильной и защищать свою страну, а не другие.