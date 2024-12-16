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15:45, 16 декабря 2024Экономика

В Госдуме жестко ответили на идею ввести в России новые налоги

Депутат Кирьянов раскритиковал идею введения налога на такси и доставку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Идея введения новых налогов на такси и курьерскую доставку по аналогии с туристическим налогом неприемлема, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В беседе с «Лентой.ру» депутат жестко ответил на соответствующую идею, высказанную профессором кафедры общественных финансов Финансового университета Сергеем Ануреевым.

Ранее Ануреев предложил распространить на такси и курьерскую доставку аналог туристического налога. По его мнению, с поездки в такси или заказа доставки можно брать минимум 100 рублей плюс несколько процентов сверху. Экономист обосновал новые виды сборов возможностью собрать денег региональным бюджетникам и региональных доплат пенсионерам.

«Такое предложение если не прямо провокационное, то контрпродуктивное. Сегодня сфера, которая касается услуг доставки, такси, маркетплейсов, должна регулироваться специальным законодательством. Пока мы к этому специальному законодательству делаем подходы по определению понятий и по формированию целостного восприятия законодательства в отношении тех феноменов, которые уже существуют и занимают преобладающие позиции. Вопросы, связанные с регуляторикой маркетплейсов, мы будем обсуждать уже после февраля в рамках правительственного законопроекта "О платформенной экономике"», — объяснил Кирьянов.

Вот такие «вбросы» в публичную плоскость предложений, которые не имеют под собой оснований, но вызывают серьезный ажиотаж и негативное восприятие, (...) неприемлемы. Надо отдавать себе отчет в том, что такие вопросы должны обсуждаться в рамках общественного консенсуса. Мой призыв к экспертам: не стоит делать таких предложений, не основанных ни на реальной практике, ни на экономических предпосылках, особенно в предновогоднее время

Артем Кирьяновзампред комитета Госдумы по экономической политике

13 декабря стало известно о резком росте количества предпринимателей, желающих закрыть свой бизнес в России. Так, в Институте экономики роста имени Столыпина (ИЭР) со ссылкой на результаты опроса сообщили, что почти каждый пятый российский предприниматель испытывает кризис в связи с повышением налогов и рекордной ключевой ставкой и планирует в обозримой перспективе закрыть свой бизнес.

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