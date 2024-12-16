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12:32, 16 декабря 2024Экономика

В России предложили новые виды налогов

Профессор Ануреев: россияне позитивно воспримут налог на такси и курьеров
Вячеслав Агапов

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В России предложили распространить на такси и курьерскую доставку аналог туристического налога. Такую инициативу предложил профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев.

Экономист обосновал новые виды сборов возможностью собрать денег региональным бюджетникам и региональных доплат пенсионерам. По его мнению, с поездки в такси или заказа доставки можно брать минимум 100 рублей плюс несколько процентов сверху.

«Стоимость типичной бутылки вина также масштаба стоимости одной поездки на такси и единицы услуги доставки в отдельных дорогих магазинах. Никакого социального недовольства не будет, если минимальные цены такси и доставки повысятся до 700 рублей, а средние — до 1000 — 1200 рублей», — пояснил он.

Эксперт уверен, что россияне позитивно воспримут идею — при должной разъяснительной работе в СМИ и на местном уровне.

Глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров объяснил нехватку квалифицированных работников разбалансировкой рынка труда. Сфера услуг развивается опережающими темпами, «перетягивая в себя все больше и больше людей».

«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может», — пояснил он.

Согласно прогнозам экономистов, зарплата курьеров в Москве к Новому году может вырасти до 300 тысяч рублей. Сейчас наблюдается серьезная нехватка кадров — сервисы доставки ищут не менее 15 тысяч человек только на платформе HeadHunter. При этом зарплаты курьеров с водительскими правами могут взлететь до 400 тысяч рублей.

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