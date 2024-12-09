Зарплата курьеров в Москве вырастет до 300 тысяч рублей

«Ъ»: зарплата курьеров в Москве может вырасти до 300 тысяч рублей

Зарплата курьеров в Москве может вырасти до 300 тысяч рублей к Новому году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы экономистов.

Утверждается, что в столице России сейчас наблюдается серьезная нехватка кадров — сервисы доставки ищут не менее 15 тысяч человек только на платформе HeadHunter. При этом зарплаты курьеров с водительскими правами могут взлететь до 400 тысяч рублей.

«В ближайшие три недели будет острый дефицит кадров. Условно "Яндекс", Ozon, "Самокат" довольно сильно выгребают рынок. И из-за этого он как раз и растет», — рассказал глава департамента логистических продуктов компании СДЭК Николай Пахомов.

Ранее стало известно, что курьеры в России обогнали по росту зарплат врачей, журналистов и айтишников. С января по ноябрь медианная зарплата курьеров выросла на 15 процентов, до 115,6 тысячи рублей в месяц. Такую тенденцию объясняют нехваткой работников служб доставки.