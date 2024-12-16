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07:35, 16 декабря 2024Россия

Глава Минтруда высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря

Глава Минтруда Котяков: у россиян есть три выходных дня перед Новым годом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

У россиян есть три выходных дня перед наступлением Нового года, напомнил глава Минтруда Антон Котяков. Так министр труда и социального развития России ответил на вопрос возможности о сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря, его цитирует РИА Новости.

«У нас 29, 30, 31 – три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — сказал министр.

Ранее Котяков заявлял, что обсуждение превращения 31 декабря в выходной неактуально. В 2024 и 2025 годах график праздничных дней и так позволяет россиянам провести этот выходной в кругу семьи, напомнил он.

Последняя рабочая неделя декабря в России будет шестидневной. Она продлится с понедельника, 23 декабря, и до субботы, 28 декабря. Это необходимо, чтобы в понедельник, 30 декабря, у россиян был выходной день. Таким образом, на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января, следует из утвержденного правительством производственного календаря.

ЖЗЛ
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