Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в декабре

Роструд: последняя рабочая неделя декабря 2024 года будет шестидневной

Россиян, которые трудятся по графику пятидневной рабочей недели, в конце декабря ждет шестидневная рабочая неделя. Об этом Роструд напомнил в Telegram-канале.

Шестидневной будет последняя рабочая неделя месяца — она начнется в понедельник, 23 декабря, и продлится до субботы, 28 декабря, включительно. Это необходимо, чтобы в понедельник, 30 декабря, у россиян был выходной день.

Таким образом, на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января, следует из утвержденного правительством производственного календаря.

В Госдуме ранее предложили отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом. Депутаты обратились к заместителю председателя правительства России Дмитрию Григоренко с предложением дать региональным властям право самим решать, будет ли предновогодняя рабочая неделя шестидневной.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб впоследствии объяснила, что шестидневку не удастся отменить по нескольким причинам. Подобные инициативы, по словам Бессараб, должны выдвигаться заранее, чтобы в случае необходимости их успели принять в парламенте. Депутат также призвала подумать об экономической стороне вопроса.