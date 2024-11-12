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14:24, 12 ноября 2024Россия

В Госдуме объяснили невозможность отмены шестидневной рабочей недели перед Новым годом

Депутат Бессараб: инициативы об изменении выходных дней нужно выдвигать заранее
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В России субботу, 28 декабря, не получится сделать выходным днем по нескольким причинам. Их озвучила депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет Life.ru.

Подобные инициативы, по словам Бессараб, должны выдвигаться сильно заранее, чтобы в случае необходимости их успели принять в парламенте. Депутат также призвала подумать об экономической стороне вопроса.

«Если просто подарить его [выходной день] россиянам, то работодатель должен будет все равно заплатить тот же самый тариф за месяц. Но при этом, как говорится, его никто не отработает и любые увеличения себестоимости лягут на потребителя. Поэтому, на мой взгляд, эти предложения перед Новым годом должны появляться, во-первых, заблаговременно и быть хорошо продуманными», — сказала Бессараб.

Отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом парламентарии предложили 12 ноября. Депутаты обратились к заместителю председателя правительства России Дмитрию Григоренко с предложением дать региональным властям право самим решать, будет ли предновогодняя рабочая неделя шестидневной.

Как следует из утвержденного правительством производственного календаря, жители России в предпоследнюю неделю 2024 года будут работать шесть дней — с понедельника, 23 декабря, по субботу, 28 декабря. Выходной субботы перенесли на понедельник, 30 декабря — из-за того на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.

ЖЗЛ
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