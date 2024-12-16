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11:15, 16 декабря 2024Россия

Хинштейн дал совет захотевшим почувствовать себя «военными стратегами» чиновникам

Хинштейн посоветовал комментирующим работу ВС России чиновникам надеть погоны
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Чиновникам, которые захотели почувствовать себя «военными стратегами», комментируя работу Вооруженных сил (ВС) России, стоит «надеть погоны». Об этом сказал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания регионального правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

Поводом для заявления стал доклад председателя правительства Курской области — председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова, который назвал число украинских беспилотников, сбитых за минувшую неделю. Хинштейн усомнился, что у чиновника есть полномочия озвучивать такие данные в прямом эфире.

По мнению врио губернатора, недопустимо, когда представители органов гражданского управления подменяют военные или силовые структуры и «начинают выступать как военачальники, давать оценку событиям, действиям наших вооруженных сил», называя «цифры каике-то, количество населенных пунктов». Хинштейн подчеркнул, что подобную информацию должны озвучивать только уполномоченные лица. «Те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны», — посоветовал он.

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Ранее Хинштейн пригрозил чиновникам, которые не выполняют свои обязанности, «волшебным пенделем». Он отметил, что ответственные за восстановление жилья после обстрелов должны приступать к работе сразу, а не откладывать ее на потом. До этого врио губернатора заявил о вале жалоб от жителей региона.

ЖЗЛ
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