Хинштейн дал совет захотевшим почувствовать себя «военными стратегами» чиновникам

Чиновникам, которые захотели почувствовать себя «военными стратегами», комментируя работу Вооруженных сил (ВС) России, стоит «надеть погоны». Об этом сказал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания регионального правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».
Поводом для заявления стал доклад председателя правительства Курской области — председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова, который назвал число украинских беспилотников, сбитых за минувшую неделю. Хинштейн усомнился, что у чиновника есть полномочия озвучивать такие данные в прямом эфире.
По мнению врио губернатора, недопустимо, когда представители органов гражданского управления подменяют военные или силовые структуры и «начинают выступать как военачальники, давать оценку событиям, действиям наших вооруженных сил», называя «цифры каике-то, количество населенных пунктов». Хинштейн подчеркнул, что подобную информацию должны озвучивать только уполномоченные лица. «Те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны», — посоветовал он.
Ранее Хинштейн пригрозил чиновникам, которые не выполняют свои обязанности, «волшебным пенделем». Он отметил, что ответственные за восстановление жилья после обстрелов должны приступать к работе сразу, а не откладывать ее на потом. До этого врио губернатора заявил о вале жалоб от жителей региона.