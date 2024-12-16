Хуситы сообщили об ударе по военной цели в Тель-Авиве

Сариа: хуситы атаковали гиперзвуковой ракетой военную цель в Тель-Авиве

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» военную цель в Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

«Йеменские вооруженные силы нанесли удар по военной цели израильского врага в районе оккупированной Яффы (Тель-Авив) баллистической гиперзвуковой ракетой "Палестина-2"», — говорится в сообщении.

Движение напомнило, что продолжит свои атаки до полного прекращения боевых действий в секторе Газа.

Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» атаковало ракетами и беспилотниками американский эсминец и три судна снабжения армии США в Аденском заливе и Аравийском море.