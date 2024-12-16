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18:25, 16 декабря 2024Экономика

Какао-бобы подорожали до исторического максимума

ICE: биржевые цены на какао-бобы достигли 11 822 долларов за тонну
Кирилл Луцюк

Фото: Belga News Agency / Globallookpress.com

Мартовский фьючерс на какао-бобы вырос до нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

В понедельник, 16 декабря, какао-бобы подорожали до 11 822 долларов за тонну. С начала года данный продукт подорожал уже почти втрое.

До этого, 6 декабря, данное сырье подорожало до максимума почти за полгода. Тогда мартовские фьючерсы на торгах Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 2,4 процента и торговались на уровне 10 092 доллара за тонну. Это был самый высокий показатель с 14 июня. Что касается исторического максимума, то он фиксировался 19 апреля на уровне в 11 722 доллара за тонну.

Рост цен на какао-бобы является одним из факторов подорожания кондитерских изделий в России. Кроме того, сказывается увеличивающаяся стоимость пальмового масла и ослабление рубля.

В апреле показатель волатильности цен на какао дошел до самого высокого уровня с 1977 года. Одной из причин такой динамики стали новости о плохих урожаях в Западной Африке.

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