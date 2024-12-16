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21:26, 16 декабря 2024Мир

Команда Трампа захотела усилить блокирование поставок китайских машин

Reuters: команда Трампа хочет усилить блокирование импорта автомобилей из Китая
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Переходная команда избранного президент США Дональда Трампа захотела усилить меры по блокированию поставок автомобилей, компонентов и аккумуляторных материалов из Китая. Об этом сообщает Reuters.

Помимо этого, команда планирует ввести тарифы на все материалы для аккумуляторов по всему миру, чтобы увеличить производство в США.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Американский политик лично пригласил китайского лидера на торжество, минуя традиционные дипломатические каналы, и это застало врасплох и Пекин, и союзников США.

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