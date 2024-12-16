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11:21, 16 декабря 2024Наука и техника

Apple снимет с продажи все iPhone с Lightning

Apple уберет из продажи смартфоны с разъемом Lightning из-за EC
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Apple до конца 2024 года снимет с продажи в Европе все смартфоны с разъемом Lightning. На это обратили внимание авторы французского блога iGeneration.

По информации источников, Apple пойдет на этот шаг из-за вступления в силу нового закона Евросоюза (ЕС), который обязывает, чтобы все новые гаджеты на рынке имели разъем USB-C. В этой связи американский IT-гигант перестанет продавать в странах ЕС iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE третьего поколения.

Авторы iGeneration рассказали, что Apple прекратит продажи названных моделей 28 декабря. В Швейцарии компания уберет устройства из Apple Store еще раньше, 20 декабря. При этом партнеры Apple в европейском регионе смогут реализовывать смартфоны с Lightning, пока не распродадут остатки.

Решение о том, что все новые гаджеты должны иметь универсальный разъем USB-C, было принято еще в 2022 году. Журналисты напомнили, что в 2023 году Apple оснастила все новые iPhone портом USB-C. Устройства iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE третьего поколения были представлены в 2022-м.

Специалисты MacRumors отметили, что Apple, скорее всего, и так бы сняла с производства упомянутые модели осенью 2025-го, но из-за требований ЕС ей придется это сделать на 9 месяцев раньше. В США и других странах смартфоны с Lightning будут продаваться и в дальнейшем.

В середине декабря источники газеты The Wall Street Journal рассказали, что Apple планирует представить ультратонкий iPhone, а также складные устройства в двух вариантах.

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