«Локомотив» подписал бывшего игрока НХЛ

«Локомотив» заключил контракт со словацким нападающим Паником

Ярославский «Локомотив» заключил контракт со словацким нападающим Рихардом Паником. Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение рассчитано до конца сезона. Начало сезона Паник провел в словацком «Словане», где в 18 матчах набрал 13 очков (шесть голов и семь пасов).

Ранее на протяжении 10 сезонов форвард выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 521 матче он забил 88 шайб и сделал 107 результативных передач. В составе сборной Словакии Паник принимал участие в пяти чемпионатах мира и Олимпийских играх-2014.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 36 встречах команда набрала 58 очков.