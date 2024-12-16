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16:21, 16 декабря 2024Спорт

«Локомотив» подписал бывшего игрока НХЛ

«Локомотив» заключил контракт со словацким нападающим Паником
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Philip G. Pavely / USA TODAY Sports / Reuters

Ярославский «Локомотив» заключил контракт со словацким нападающим Рихардом Паником. Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение рассчитано до конца сезона. Начало сезона Паник провел в словацком «Словане», где в 18 матчах набрал 13 очков (шесть голов и семь пасов).

Ранее на протяжении 10 сезонов форвард выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 521 матче он забил 88 шайб и сделал 107 результативных передач. В составе сборной Словакии Паник принимал участие в пяти чемпионатах мира и Олимпийских играх-2014.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 36 встречах команда набрала 58 очков.

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