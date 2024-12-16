Минцифры ужесточит требования к российскому ПО

Минцифры потребовало обеспечить совмещение софта с двумя российскими ОС

Минцифры ввело новые требования для программного обеспечения (ПО) в реестре министерства. Об этом говорится на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что если программа предназначена для программно-аппаратного комплекса (ПАК), то ей нужно обеспечить совместимость хотя бы с одной операционной системой из реестра.

С 1 июня следующего года требования будут распространяться на средства виртуализации и офисное ПО, с 1 января 2026-го — на программы обслуживания, хранения данных и средства облачных вычислений. С 1 января 2027 года под требования попадет промышленный софт и средства управления процессами организации.

Кроме того, министерство планирует утвердить план проверки соответствия требованиям о совместимости с ОС для ПО, уже включенного в реестр.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев высказался о планах отключать аккаунты россиян, привязанные к почте Google, от портала «Госуслуги».