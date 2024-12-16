Популярный комик рассказал об усиленной проверке россиян спецслужбами в одной стране

Комик Белый: спецслужбы усиленно проверяют россиян при въезде в Молдову

Популярный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов) раскрыл отношение к россиянам в Молдове. Подробностями он поделился в проекте «Давайте вместе сделаем шоу», доступном на YouTube-канале юмориста Славы Комиссаренко.

Белый вспомнил, как однажды во время тура приехал с концертом в Кишинев. «Там всех россиян, которые влетают в Молдову с российским паспортом, усиленно проверяют на границе пограничники, какие-то спецслужбы и так далее. И отводят в отдельный кабинет, где проводят какую-то беседу», — рассказал комик. Юморист отметил, что его также допрашивали при въезде в Молдову.

Ранее Белый заявил, что, живя в Испании, он тратит ранее заработанный капитал. По словам комика, из-за переезда у него остановились все формы заработка в России.

Перед этим юморист раскрыл подробности эмиграции из России. Белый рассказал, что некоторое время жил в Турции, после чего планировал отправиться в США, но в итоге переехал в Испанию.