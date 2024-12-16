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07:12, 16 декабря 2024Россия

Правительство России поддержало наказание за утаивание информации о диверсии

Кабмин поддержал введение наказания за утаивание информации о диверсии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Правительство поддержало законопроект, который предлагает ввести наказание за сокрытие информации о готовящейся или совершенной диверсии. Об этом говорится в отзыве кабмина, он есть в распоряжении ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — следует из заключения кабмина.

Законопроект подготовили депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин и Василий Пискарев. Они предлагают внести изменения в статью Уголовного кодекса (УК) о несообщении о преступлении. Согласно действующим нормам, штрафом, принудительными работами или тюремным сроком на три года наказываются. те, кто не уведомил правоохранителей о готовящихся или совершенных преступлениях.

В апреле правительство поддержало поправки об ужесточении наказания за диверсионную деятельность. Депутаты предложили лишать свободы за это преступление на срок до 35 лет (сейчас он составляет 30 лет). Документ также предлагает усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества в случае, если данные действия были совершены по политической, идеологической, национальной, расовой или религиозной ненависти.

ЖЗЛ
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