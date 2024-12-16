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13:42, 16 декабря 2024Мир

Путин заявил о доведении Западом России до красной черты

Путин: Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Страны Запада доводят Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

«Тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать», — отметил Путин.

По словам президента, западные страны с помощью мифической российской угрозы пугают население тем, что Москва якобы собирается на кого-то нападать.

Ранее Путин заявил, что Запад наращивает свои расходы на армию, а также увеличивает численность ударных группировок у границ России. По его словам, из-за действий стран НАТО Россия вынуждена принимать дополнительные меры по укреплению собственной безопасности. Российский лидер подчеркнул, что это не означает втягивание Москвы в гонку вооружений с западным миром.

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