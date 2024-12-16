Путин заявил о доведении Западом России до красной черты

Путин: Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать

Страны Запада доводят Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

«Тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать», — отметил Путин.

По словам президента, западные страны с помощью мифической российской угрозы пугают население тем, что Москва якобы собирается на кого-то нападать.

Ранее Путин заявил, что Запад наращивает свои расходы на армию, а также увеличивает численность ударных группировок у границ России. По его словам, из-за действий стран НАТО Россия вынуждена принимать дополнительные меры по укреплению собственной безопасности. Российский лидер подчеркнул, что это не означает втягивание Москвы в гонку вооружений с западным миром.