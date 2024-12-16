Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:37, 16 декабря 2024Экономика

Раскрыта причина нежелания россиян уезжать из спальных районов

Эксперт Потокер: россияне не покидают спальные районы по историческим причинам
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне не готовы покидать спальные городские районы и перебираться в пригороды, как жители западных стран. Причины нежелания граждан уезжать из многоквартирных домов раскрыла гендиректор компании «Роквул» Марина Потокер, пишет РИА Новости.

Для постиндустриальной экономики характерен переезд городского населения в пригороды и развитие индивидуального жилищного строительства — это наблюдается во многих западных странах, с которыми сравнивают Россию. Однако в нашей стране такой тенденции нет, отметила эксперт.

Прирост жилого фонда в России до сих пор происходит за счет многоквартирных домов в городах, и этому есть исторические объяснения. «К началу XIX века доля городского населения в развитых зарубежных экономиках и в России была примерно на одном уровне и составляла около 5 процентов. Но в 1920-х в некоторых странах она уже превышала 50 процентов, тогда как в СССР все еще оставалась меньше 20 процентов. Сравнялись показатели только во второй половине XX столетия, но, когда на Западе прирост уже практически остановился, у нас все еще продолжался бум», — рассказала Потокер.

Материалы по теме:
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024
«Светлое будущее может не наступить» На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?
«Светлое будущее может не наступить»На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?
6 декабря 2024

В западных странах в многоквартирные дома долгое время селились в основном менее обеспеченные слои населения и мигранты, а благополучные жители предпочитали пригороды. В России же переезд в город, даже в коммунальную квартиру, считался престижным и говорил о социальном росте. Этот стереотип сохранился до сих пор, и вряд ли скоро исчезнет, считает специалистка.

Городским жителям, которые хотят заниматься садоводством и земледелием, достаточно иметь дачу — это нетипичное для многих западных стран явление, отметила Потокер. Еще одна причина оставаться в густонаселенных городах — рост спроса на сервисы (службы доставки, частная медицина, ретейл и другие), которые создают новые рабочие места, заключила эксперт.

Ранее стали известны причины переезда россиян с верхних этажей на более низкие. Чаще всего основанием для такого решения становились внезапная боязнь высоты, проблемы с лифтами или коммунальными услугами.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

      В ЕС раскрыли детали идеи об отправке войск на Украину

      В ЕС захотели ввести санкции против грузинских политиков

      Россияне пожаловались Путину на нехватку важного медпрепарата в аптеках

      Медведчук объяснил причину превращения Украины в зону мирового конфликта

      Полицейские задержали избивавшего случайных россиян подростка

      Ключевой ставке Банка России предсказали компромиссный рост

      Беременная россиянка пожаловалась на еду с червями в больнице

      В ЕС раскрыли сроки принятия нового пакета санкций против России

      Росгвардия уничтожила украинскую ББМ на территории Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше