Раскрыта причина нежелания россиян уезжать из спальных районов

Эксперт Потокер: россияне не покидают спальные районы по историческим причинам

Россияне не готовы покидать спальные городские районы и перебираться в пригороды, как жители западных стран. Причины нежелания граждан уезжать из многоквартирных домов раскрыла гендиректор компании «Роквул» Марина Потокер, пишет РИА Новости.

Для постиндустриальной экономики характерен переезд городского населения в пригороды и развитие индивидуального жилищного строительства — это наблюдается во многих западных странах, с которыми сравнивают Россию. Однако в нашей стране такой тенденции нет, отметила эксперт.

Прирост жилого фонда в России до сих пор происходит за счет многоквартирных домов в городах, и этому есть исторические объяснения. «К началу XIX века доля городского населения в развитых зарубежных экономиках и в России была примерно на одном уровне и составляла около 5 процентов. Но в 1920-х в некоторых странах она уже превышала 50 процентов, тогда как в СССР все еще оставалась меньше 20 процентов. Сравнялись показатели только во второй половине XX столетия, но, когда на Западе прирост уже практически остановился, у нас все еще продолжался бум», — рассказала Потокер.

В западных странах в многоквартирные дома долгое время селились в основном менее обеспеченные слои населения и мигранты, а благополучные жители предпочитали пригороды. В России же переезд в город, даже в коммунальную квартиру, считался престижным и говорил о социальном росте. Этот стереотип сохранился до сих пор, и вряд ли скоро исчезнет, считает специалистка.

Городским жителям, которые хотят заниматься садоводством и земледелием, достаточно иметь дачу — это нетипичное для многих западных стран явление, отметила Потокер. Еще одна причина оставаться в густонаселенных городах — рост спроса на сервисы (службы доставки, частная медицина, ретейл и другие), которые создают новые рабочие места, заключила эксперт.

Ранее стали известны причины переезда россиян с верхних этажей на более низкие. Чаще всего основанием для такого решения становились внезапная боязнь высоты, проблемы с лифтами или коммунальными услугами.