Раскрыты подробности задержания российских туристов в Тунисе

РИА Новости: задержанные в Тунисе туристы из РФ содержатся в тюрьме Mornaguia

Задержанные в Тунисе 11 российских туристов содержатся в тюрьме Mornaguia. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на невесту одного из задержанных.

По словам собеседницы агентства, россияне отправились в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром. В ноябре они перестали выходить на связь. Позже выяснилось, что местная полиция задержала туристов и держит их под стражей.

Адвокат сообщил родственникам, что на данный момент россияне находятся в тюрьме Mornaguia. Невеста одного из задержанных сообщила о плохих условиях содержания. «Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами», — подчеркнула она.

О задержании группы российских туристов в Тунисе стало известно 13 декабря. Причина задержания не раскрывается. Родственники и близкие россиян обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. Они написали петицию на имя главы государства.