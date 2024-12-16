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21:44, 16 декабря 2024Путешествия

Раскрыты подробности задержания российских туристов в Тунисе

РИА Новости: задержанные в Тунисе туристы из РФ содержатся в тюрьме Mornaguia
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Задержанные в Тунисе 11 российских туристов содержатся в тюрьме Mornaguia. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на невесту одного из задержанных.

По словам собеседницы агентства, россияне отправились в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром. В ноябре они перестали выходить на связь. Позже выяснилось, что местная полиция задержала туристов и держит их под стражей.

Адвокат сообщил родственникам, что на данный момент россияне находятся в тюрьме Mornaguia. Невеста одного из задержанных сообщила о плохих условиях содержания. «Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами», — подчеркнула она.

О задержании группы российских туристов в Тунисе стало известно 13 декабря. Причина задержания не раскрывается. Родственники и близкие россиян обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. Они написали петицию на имя главы государства.

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