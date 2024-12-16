Россиянам назвали самые востребованные профессии в 2024 году

Продавец и водитель стали наиболее востребованными профессиями в РФ в 2024 году

Водитель, продавец и менеджер по продажам названы наиболее востребованными профессиями в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Отмечается, что в ходе исследования были проанализировали более одиннадцати миллионов вакансий.

«Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда в 2024 году осталась неизменной — это менеджер по продажам (868 тысяч вакансий), продавец-консультант (кассир) (769 тысяч) и водитель (620 тысяч)», — указывается в исследовании.

По сравнению с 2023 годом оператор колл-центра поднялся на две позиции, заняв 4 место, а на последнем месте в топ-5 оказались бухгалтеры, для которых в этом году было открыто 300 тысяч вакансий.

Ранее стало известно, что число вакансий от российских работодателей, которые ищут персонал для работы в Арктике, выросло за год на 17 процентов (до 497 тысяч), а сильнее всего (на 64 процента) спрос в этих регионах вырос на курьеров.