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11:18, 16 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин отказался платить сотруднику автосервиса и получил пулю в лицо

В Шахунье мастер автосервиса выстрелил в клиента за отказ оплачивать работу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мастер из автосервиса в Шахунье Нижегородской области выстрелил в лицо клиента, который отказался платить за работу. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, мужчина захотел покрасить свою машину и привез ее в сервис к знакомому. Когда работа была выполнена, владельца не устроила выставленная мастером цена.

Тогда сотрудник автосервиса, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил пневматическое оружие и выстрелил оппоненту в лицо. Пуля попала потерпевшему в челюсть — его госпитализировали.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело о покушении.

Ранее во Владимирской области возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении двух депутатов органов местного самоуправления, которые избили работника автосервиса и облили его из огнетушителя.

Вот это да!
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