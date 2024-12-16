Россиянин отказался платить сотруднику автосервиса и получил пулю в лицо

В Шахунье мастер автосервиса выстрелил в клиента за отказ оплачивать работу

Мастер из автосервиса в Шахунье Нижегородской области выстрелил в лицо клиента, который отказался платить за работу. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, мужчина захотел покрасить свою машину и привез ее в сервис к знакомому. Когда работа была выполнена, владельца не устроила выставленная мастером цена.

Тогда сотрудник автосервиса, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил пневматическое оружие и выстрелил оппоненту в лицо. Пуля попала потерпевшему в челюсть — его госпитализировали.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело о покушении.

Ранее во Владимирской области возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении двух депутатов органов местного самоуправления, которые избили работника автосервиса и облили его из огнетушителя.