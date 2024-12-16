Российского «Комара» покажут во Вьетнаме

«Алмаз-Антей» покажет установку «Комар» и ЗРС «Витязь» во Вьетнаме

Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» покажет зенитную ракетную систему (ЗРС) «Витязь» и турельную установку «Комар» на международной выставке Vietnam Defence Expo 2024 во Вьетнаме. Об этом сообщила пресс-служба концерна, передает «Интерфакс».

«Гости выставки смогут увидеть модели зенитной ракетной системы С-350Е "Витязь", зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Викинг", ЗРК семейства "Тор", боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО (Э)", турельной установки "Комар", крылатых ракет из состава интегрированной ракетной системы "Калибр" (Club), универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант"», — сообщили в концерне.

Также на стенде «Алмаз-Антея» представят модели радиолокационных станций и комплексов наземной и воздушной разведки.

В ноябре заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Вячеслав Дзиркалн сообщил, что российскими комплексами «Витязь» и «Викинг» заинтересовались в ходе выставки Airshow China 2024 в Китае.

В июне Дзиркалн рассказал, что к концу 2024 года могут завершить разработку морской версии зенитного ракетного комплекса «Тор-М2КМ».