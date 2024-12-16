Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:04, 16 декабря 2024Наука и техника

Российского «Комара» покажут во Вьетнаме

«Алмаз-Антей» покажет установку «Комар» и ЗРС «Витязь» во Вьетнаме
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» покажет зенитную ракетную систему (ЗРС) «Витязь» и турельную установку «Комар» на международной выставке Vietnam Defence Expo 2024 во Вьетнаме. Об этом сообщила пресс-служба концерна, передает «Интерфакс».

«Гости выставки смогут увидеть модели зенитной ракетной системы С-350Е "Витязь", зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Викинг", ЗРК семейства "Тор", боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО (Э)", турельной установки "Комар", крылатых ракет из состава интегрированной ракетной системы "Калибр" (Club), универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант"», — сообщили в концерне.

Также на стенде «Алмаз-Антея» представят модели радиолокационных станций и комплексов наземной и воздушной разведки.

Материалы по теме:
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024

В ноябре заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Вячеслав Дзиркалн сообщил, что российскими комплексами «Витязь» и «Викинг» заинтересовались в ходе выставки Airshow China 2024 в Китае.

В июне Дзиркалн рассказал, что к концу 2024 года могут завершить разработку морской версии зенитного ракетного комплекса «Тор-М2КМ».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Конфликт с НАТО, «Орешник» и новый род войск. О чем говорил Белоусов на коллегии Минобороны в присутствии Путина?

      Врач оценила влияние «голодных марафонов» на здоровье

      В Москве стали проводить больше высокотехнологичных операций

      В Москве откроют 12 корпусов многопрофильных больниц после реконструкции

      Какао-бобы подорожали до исторического максимума

      Новую фотосессию Тимати высмеяли в сети фразой «похож на кубинского зэка»

      Американцы собрали 100 тысяч долларов для убийцы главы крупной страховой компании

      На Западе назвали условие для начала переговоров по Украине

      Путин оценил атмосферу на Олимпиаде в Париже

      Стало известно об отказе экс-президента Абхазии участвовать в выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше