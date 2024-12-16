Семь туристов угодили в больницу после выпитых в баре роскошного курорта коктейлей

Mirror: семь туристов угодили в больницу после выпитых коктейлей в баре на Фиджи

Семь иностранных туристов угодили в больницу с тошнотой и рвотой после того, как выпили алкогольные коктейли в баре роскошного курорта на Фиджи — островном государстве в южной части Тихого океана. Подробностями истории поделился таблоид The Mirror.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 14 декабря, на пятизвездочном курорте Уорик недалеко от города Сигатока. Причина недомогания пострадавших пока неизвестна, местные власти уверяют, что еще слишком рано говорить о том, что они употребили испорченный алкоголь.

По словам представителя министерства здравоохранения Фиджи Джемесы Тудраву, в понедельник, 16 декабря, все семеро остаются в больнице в стабильном состоянии. Полиция заказала токсикологические тесты и ждет их результатов.

Как сообщил министр туризма островного государства Вилиаме Р. Гавока, других сообщений об отравлениях на курорте зарегистрировано не было. «Руководство курорта заверило нас, что они не меняли ингредиенты или качество напитков, подаваемых гостям. Отель, расположенный на живописном Коралловом побережье самого большого острова Виту-Леву, работает уже много лет и имеет надежную репутацию», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что шесть туристов из разных стран выпили испорченные алкогольные напитки во время отдыха в Лаосе и не выжили. Все они покупали спиртное, содержавшее метанол, в Ванг Вьенге.

