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19:17, 16 декабря 2024Мир

Шольц предложил президенту Германии распустить бундестаг после провала вотума доверия

Шольц предложил президенту ФРГ распустить бундестаг после провала вотума доверия
Семен Александров (редактор)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить бундестаг после провала вотума доверия. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на правительственные источники.

Ранее депутаты немецкого парламента вынесли вотум недоверия Шольцу. Против направленного самим Шольцем запроса о доверии выступили 394 членом немецкого парламента из 717 депутатов, 207 человек выразили поддержку Шольцу, 116 — воздержались.

11 декабря Шольц направил в бундестаг запрос о доверии ему в качестве главы немецкого правительства. По его словам, таким образом он хотел бы открыть путь к досрочным выборам в немецкий парламент.

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