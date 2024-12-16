Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:04, 16 декабря 2024Мир

США исключили иностранное вмешательство в деле с неопознанными дронами

Майоркас: США не видят иностранного вмешательства в деле с неопознанными дронами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Власти США не считают, что за неопознанными беспилотниками, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство. Об этом заявил в воскресенье министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью телеканалу ABC.

«Мы не знаем ни о каком иностранном участии в случаях наблюдения на северо-востоке», — подчеркнул он. Майоркас добавил, что власти продолжают активно изучать данное дело.

Ранее сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести ограниченный режим ЧС для запрета использования дронов на фоне множества сообщений о неизвестных летательных аппаратах, которые были замечены над территорией штата в последние несколько недель.

Начиная с ноября власти Нью-Джерси завалены сообщениями о дронах, которые появляются ночью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Уголовную статью о крушении танкера в Черном море изменили. В чем предстоит разобраться следователям?

      В США рассказали о грозящей ВСУ крупной неудаче

      В Польше захотели разорвать контакты с Украиной

      В Британии рассказали об отправленных в Москву самолетах Асада с деньгами

      Германию предупредили о приближающейся к точке невозврата экономике

      Врач раскрыл неожиданную опасность проблем с зубами

      Врач предупредила об опасности искусственной елки

      Сбивший десятки дронов зенитчик раскрыл особенности вражеских БПЛА

      Глава правящей южнокорейской партии подал в отставку

      Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше