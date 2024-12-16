США исключили иностранное вмешательство в деле с неопознанными дронами

Майоркас: США не видят иностранного вмешательства в деле с неопознанными дронами

Власти США не считают, что за неопознанными беспилотниками, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство. Об этом заявил в воскресенье министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью телеканалу ABC.

«Мы не знаем ни о каком иностранном участии в случаях наблюдения на северо-востоке», — подчеркнул он. Майоркас добавил, что власти продолжают активно изучать данное дело.

Ранее сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести ограниченный режим ЧС для запрета использования дронов на фоне множества сообщений о неизвестных летательных аппаратах, которые были замечены над территорией штата в последние несколько недель.

Начиная с ноября власти Нью-Джерси завалены сообщениями о дронах, которые появляются ночью.