США ограничили поставки Украине ракет Javelin

Отчеты Пентагона: США сократили поставки Украине ракет Javelin после аудита

США значительно сократили поставки Украине противотанковых ракет Javelin после проведения аудита американским Министерством обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчеты Пентагона.

Американское военное ведомство выявило неправильную инвентаризацию данного оружия после передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отмечается, что Вашингтон срочно перебросил огромное количество оружия на Украину в течение нескольких месяцев после начала конфликта с Россией, включая более 8,5 тысячи Javelin к августу 2022 года.

«Проверив статус этих оборонных наименований в базе данных SCIP-EUM, мы также пришли к выводу, что XXX из этих XXX (91 процент) не получили первоначальной или ежегодной инвентаризации с момента передачи Украине в 2022 году», — говорится в отчете.

Уточняется, что конкретное количество переданного оружия скрыто как секретная информация.

Ранее стало известно о планах президента США Джо Байдена передать Украине тысячи ракет. Речь идет также о передаче сотни тысяч артиллерийских снарядов и сотни единиц бронетехники за пять недель до инаугурации победившего на выборах Дональда Трампа 20 января.