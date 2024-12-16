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13:16, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Стало известно о разыскивающих блогершу Лерчек судебных приставах

Блогершу Чекалину разыскивают судебные приставы из-за неоплаченных штрафов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Популярную блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, разыскивают судебные приставы из-за неоплаченных автомобильных штрафов. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Сообщается, что в сентябре блогерше выписали два штрафа за превышение скорости, но она не оплатила их в течение трех месяцев. Всего за Лерчек числится шесть неоплаченных штрафов на сумму пять тысяч рублей.

Канал отмечает, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла в отношении Чекалиной исполнительное производство и объявило ее в розыск.

Ранее стало известно, что бывший муж Лерчек, блогер Артем Чекалин имеет долг перед Федеральной налоговой службой более чем в 700 тысяч рублей. Отмечалось, что Чекалин находится под домашним арестом.

В 2024 году в отношении Чекалиных возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Блогершу и ее бывшего супруга отправили под домашний арест.

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