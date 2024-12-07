Блогер Чекалин задолжал налоговой сотни тысяч рублей

SHOT: Артем Чекалин не заплатил ФНС 734 тысячи рублей

Блогер Артем Чекалин задолжал федеральной налоговой службе (ФНС) 734 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сейчас Чекалин находится под домашним арестом. После смягчения меры пресечения ему разрешено видеться с близкими родственниками, в том числе с младшим братом.

Чекалину принадлежат четыре компании, в том числе «БИ ФИТ», через которую они с бывшей женой, блогером Лерчек, продавали тренировки и косметику. Ее ежегодная выручка составляла порядка трех миллиардов рублей. После развода каждому из бывших супругов принадлежит 37,5 процента акций фирмы.

В начале декабря ФНС закрыла счета компании Чекалина. Блогеру принадлежит 70 процентов компании «ЭКОФЛОУ», которая занимается продажей косметики, а его партнеру по бизнесу Вишняку — оставшаяся доля.

Весной 2023 года Чекалиным предъявили обвинение в отмывании 130 миллионов рублей. По данным следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 миллионов рублей, чтобы скрыть источник доходов. После того как они заплатили налоги и погасили задолженности, им снова разрешили пользоваться соцсетями.

В 2024 году в отношении Чекалиных возбудили дело по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Валерия свою вину не признает. Обоих блогеров отправили под домашний арест, который они попытались оспорить.