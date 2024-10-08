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11:38, 8 октября 2024Силовые структуры

Лерчек и ее бывший муж обжаловали домашний арест

Блогер Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин обжаловали домашний арест
Блогер Валерия Чекалина (в центре)

Блогер Валерия Чекалина (в центре). Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, и ее бывший муж Артем Чекалин обжаловали домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционная жалоба поступила в Троицкий суд Москвы. Дата заседания еще не назначена.

Дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужазавели по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Чекалиных отправили под домашний арест до 26 ноября. При этом Валерия свою вину не признает.

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