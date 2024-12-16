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14:59, 16 декабря 2024Экономика

В Европе захотели судиться из-за платы за транзит российского газа

Минэнерго: Австрия готова судиться с Германией из-за пошлин на транзит газа
Вячеслав Агапов

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Австрия готова судиться с Германией из-за затягивания отмены пошлин за транзит российского газа для соседних с ФРГ государств. Об этом заявила глава Минэнерго европейской страны Леоноре Гевесслер, ее цитирует ТАСС.

По словам главы ведомства, сбор за хранение газа, который взимает ФРГ, тормозит Австрию в вопросах отказа от российского топлива.

«Я хочу быть готовой ко всем вариантам развития событий: если отмена сбора будет и дальше откладываться, у Австрии есть возможность подать иск в Европейский суд. Мы готовимся к этому», — заявила Гевесслер.

Берлин ввел пошлину на транзит газа по германской территории осенью 2022 года. Плату за транспортировку энергосырья в соседние страны объяснили необходимостью обеспечения безопасности поставок и покрытия расходов по его хранению. Сейчас на фоне возможного прекращения прокачки газа через украинскую территорию Вена, Братислава и Прага захотели скорейшей отмены пошлины ради «укрепление европейской энергобезопасности».

Аналитики предполагают, что из-за возможного прекращения поставок через территорию Украины и активного отбора топлива из хранилищ газ в ЕС подорожает. Средняя стоимость по индексу хаба TTF в Нидерландах поднимется на 12 процентов, до 422 долларов за тысячу кубометров. Сентябрьские прогнозы ЦЦИ выросли на 28 процентов — прежние оценки предполагали, что стоимость топлива в следующем году составит 329 долларов за тот же объем. В 2024 году средняя стоимость составила 375 долларов.

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