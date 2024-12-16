В МВД России заявили об аресте активов коррумпированных чиновников на 25 миллиардов рублей

Генерал МВД Курносенко: по делам о коррупции арестовано активов на 25 млрд руб.

Начало событий в новости Чиновника Минобороны уличили в хищении сотен миллионов рублей

В России по уголовным делам коррумпированных чиновников арестовано и изъято имущества, денег и ценностей на сумму свыше 25 миллиардов рублей. Об этом ТАСС заявил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, за 10 месяцев 2024 года правоохранительные органы выявили почти 18 тысяч коррупционных преступлений, что на 6,4 процента больше по сравнению с 2023 годом.

Отмечается и рост уровня взяточничества — таких дел зарегистрировано более 9 тысяч, что на треть больше предыдущего показателя.

Наиболее резонансными стали уголовные дела высокопоставленных чиновников — вице-губернатора Рязанской области, двоих заместителей губернатора Брянской области, заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики, министра сельского и рыбного хозяйства Карелии, первого заместителя министра здравоохранения Астраханской области, вице-губернатора Краснодарского края и бывшего заместителя премьер-министра Татарстана.

Курносенко также рассказал о расследовании в отношении бывшего заместителя руководителя департамента военного имущества Минобороны, причастного к хищению более 600 миллионов рублей.