Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:38, 16 декабря 2024Силовые структуры

В МВД России заявили об аресте активов коррумпированных чиновников на 25 миллиардов рублей

Генерал МВД Курносенко: по делам о коррупции арестовано активов на 25 млрд руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Чиновника Минобороны уличили в хищении сотен миллионов рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России по уголовным делам коррумпированных чиновников арестовано и изъято имущества, денег и ценностей на сумму свыше 25 миллиардов рублей. Об этом ТАСС заявил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, за 10 месяцев 2024 года правоохранительные органы выявили почти 18 тысяч коррупционных преступлений, что на 6,4 процента больше по сравнению с 2023 годом.

Отмечается и рост уровня взяточничества — таких дел зарегистрировано более 9 тысяч, что на треть больше предыдущего показателя.

Наиболее резонансными стали уголовные дела высокопоставленных чиновников — вице-губернатора Рязанской области, двоих заместителей губернатора Брянской области, заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики, министра сельского и рыбного хозяйства Карелии, первого заместителя министра здравоохранения Астраханской области, вице-губернатора Краснодарского края и бывшего заместителя премьер-министра Татарстана.

Курносенко также рассказал о расследовании в отношении бывшего заместителя руководителя департамента военного имущества Минобороны, причастного к хищению более 600 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

      Россиянин расправился со своей женой и ранил ее гостя после ссоры

      В российском регионе раскрыли совершенное 14 лет назад преступление

      Главный флаг Украины спустят с флагштока в третий раз

      В России предложили новые виды налогов

      Россиянам назвали защищающий от рака новогодний салат

      В Кремле высказались о якобы гибели северокорейских военных под Курском

      В Кремле высказались о ситуации с военными базами России в Сирии

      Стал известен размер призовых российских пловцов за медали на чемпионате мира

      В Венгрии раскритиковали ЕС за нежелание поддержать рождественское перемирие на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше