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04:14, 16 декабря 2024Силовые структуры

Чиновника Минобороны уличили в хищении сотен миллионов рублей

ГУЭБиПК: экс-замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Бывший заместитель руководителя департамента военного имущества Минобороны причастен к хищению более 600 миллионов рублей. Об этом агентству ТАСС рассказал начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко.

По его словам, средства были выделены на реализацию специального инфраструктурного проекта. Вместе с чиновником в преступлении оказались замешаны руководители ряда коммерческих организаций, дело было задокументировано полицией совместно с ФСБ России.

Фамилию замглавы департамента, а также его процессуальный статус Курносенко не назвал.

31 июля главу департамента военного имущества Минобороны России Михаила Сапунова сняли с должности. Источник РБК, близкий к российскому оборонному ведомству, тогда подтвердил эту информацию. «Это правда, он уволился», — сказал он.

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