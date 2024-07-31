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18:43, 31 июля 2024Россия

Директора департамента военного имущества Минобороны России сняли с должности

Глава департамента военного имущества Минобороны Сапунов покинул пост

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Главу департамента военного имущества Минобороны России Михаила Сапунова сняли с должности. Об этом сообщил глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Очередное кадровое решение в МО РФ», — написал он под фотографией Сапунова.

Источник РБК, близкий к российскому оборонному ведомству, также подтвердил эту информацию. «Это правда, он уволился», — приводит издание слова источника.

Известно, что Сапунов был руководителем департамента имущественных отношений военного ведомства с сентября 2017 года. В 2020 году он возглавил департамент военного имущества.

С апреля 2024 года в отношении сразу нескольких высокопоставленных чиновников Минобороны начались разбирательства. Замминистра Тимура Иванова, главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и замглавы Генштаба, начальника Главного управления связи генерала Вадима Шамарина арестовали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова взяли под стражу по подозрению в хищении стройматериалов, а начальника департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого арестовали по подозрению в превышении полномочий.

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      Никита Абрамов
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