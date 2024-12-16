В России рухнули продажи одного вида алкоголя

Росалкогольтабакконтроль: продажи игристых вин в РФ выросли на 10,5 процента

За 11 месяцев 2024 года в России розничные продажи игристых вин составили 18,1 миллиона декалитров, что на 10,5 процента превысило показатели аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Кроме того, продажи водки выросли на 0,7 процента, коньяка — на три процента, а ликеро-водочных изделий — на 17,3 процента. Всего же продажи спиртных напитков оценили в 108,5 миллиона декалитров. Если сравнивать с январем-ноябрем 2023 года, то рост составил 4,6 процента.

При этом продажи слабоалкогольной продукции рухнули на 25,8 процента, до 11,7 миллиона дал.

Ранее появился прогноз, что после Нового года в России вырастут цены на весь алкоголь. Минимальная розничная цена водки увеличится до 349 рублей, а коньяка до 651 рубля. Кроме того, ожидается символический рост цен на пиво, отечественное вино, джин, ром и виски.

Кроме того, есть версия, что в 2025 году из российских магазинов пропадут импортные вина дешевле 1000 рублей.